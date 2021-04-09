  • BIST
    1391.04
  • Dolar
    8,1800
  • Euro
    9,7278
  • Altın
    457,8380
İstanbul
1 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
Başkan Erdoğan'dan Prens Philip mesajı
Başkan Erdoğan yeni dönemi açıkladı...
Oktay'dan İtalya Başbakanı'na sert tepki: Yakın tarihine baksın
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti
Türkiye'ye flaş teklif! SİHA'ları birlikte üretelim
Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Yerli aşıda sevindiren gelişme: Bugün tamamlanıyor
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tepkisi
İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü! 2 pilot sağ kurtarıldı
Heyecanlandıran paylaşım! Dünyada bir ilk olacak...
Başörtülü gazeteciye ölümle tehdit
Kamuda yeni dönem başlıyor
Çanakkale'de 4 köy karantinaya alındı
HES kodu sahtekarlığı!
"Hoş geldin Yusuf kardeşim"
"İşte CHP'de anlayış budur!"
İstanbul merkezli 5 ilde büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var
Kendi ülkesinde alay konusu oldu
"Kaşıkçı, Selman'ın hiç silemeyeceği leke"
"Diktatör arayan İtalya tarihine baksın"
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor
Gururlandıran hikayeler
09 Nisan 2021 Cuma 16:31:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 16:31:00

Oğlak Dina evin maskotu

ABONE OL

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, doğum sonrası annesinin terk etmesi sebebiyle donma tehlikesi geçiren oğlak Yarar ailesi tarafından evde özenle bakılmaya başlandı. "Dina" adı verilen oğlak, evin neşesi oldu.

İlçe merkezine bağlı 94 Mahallesi'nde yaşayan ve yıllardır hayvancıkla geçimini sağlayan Yarar ailesi, zamanlarının çoğunu sahip oldukları keçi sürüsünün temel ihtiyaçlarını karşılamakla geçiriyor. Yazları Mercan Dağı'ndaki yaylalara çıkan, kış ve ilkbahar aylarını ise ilçe merkezindeki kışlakta geçiren ailenin üyeleri, her gün erken saatlerde uyanarak yaklaşık 100-150 hayvanın bulunduğu ağılın yolunu tutuyor.

Mevsime bağlı otlakların yetersizliği sebebiyle keçi sürülerini meraya çıkaramayan çiftçi aile, her yıl ocak ayında başlayan ve nisan ile mayıs ayı aralığında devam eden oğlak doğumları sebebiyle de şu sıralar zorlu mesai harcıyor. Keçilerin doğum sırasında zorlanması ve oğlakların doğum esnasında ölmemesi için ağılda nöbet tutan ailenin fertleri, yaklaşık 15 gün önceki doğum sonrası annesi tarafından reddedilen ve bu yüzden soğuktan etkilenerek ölmek üzere olan bir oğlağın bakımını da evde gerçekleştiriyor.

Ağıldaki işlerinden arta kalan zamanı "Dina" adını verdikleri oğlakla ilgilenmeye ayıran aile fertleri, hayvana bebek şefkatiyle yaklaşarak banyosunu yaptırıyor, diktikleri kıyafetleri giydiriyor ve günde 3 defa süt dolu biberonla besliyor. Sevimli haliyle ilgi odağı olan oğlağın kaldığı alandan çıkarıldıktan sonra odalar içerisinde ya da kanepeler üzerine çıkarak oyunlar oynaması ev ortamına ayrı bir neşe katıyor.

Umut Can Yarar, uzun yıllardır ailesiyle beraber hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Keçilerinin ocak ayıdan itibaren belirli aralıklarla doğum yaptığını ifade eden Yarar, şöyle konuştu: "Ağılımız evimize uzak olduğu için sürekli olarak hayvanlarla ilgilenemiyoruz ve oğlak doğumları halen devam ediyor. Dina sürekli gidip kontrol yapamadığımız bir anda dünyaya gelerek soğuktan çok etkilenmişti ve öleceğini düşünmüştük. Biz de onu alıp eve getirdik ve yaklaşık 15 gündür bizimle yaşıyor. Onu bazen ağıla götürdüğümüz zaman durmuyor. Bize alıştığı için peşimizden geliyor ve hayvanlardan korkuyor."

Yarar, sabah uyanır uyanmaz ilk iş olarak Dina'nın karnını sütle doyurduğunu ve kendisini bir bebeğe bakmış gibi hissettiğini belirterek, "Çok güzel bir his, bizi çok mutlu ediyor ve kendisine biz de alıştık. Sürekli evin içinde oynuyor ve acıktığında melemeye başlıyor. Bu nedenle artık evdeki yeri fark ediliyor, biz de bırakamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dina'yı günde 3 defa biberona koydukları sütle beslediklerini anlatan Yarar, "Evimizin neşesi oldu. Hepimiz onunla ilgileniyoruz, her fırsatta süt veriyoruz. Büyüdüğünü görmek, onunla vakit geçirmek gerçekten çok güzel. Çağırdığımız zaman geliyor, ismini aldı ve bu durum bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Umut Can Yarar'ın annesi Fincan Yarar da 30 senedir hayvancılıkla uğraştığını, mesleğin insana huzur verdiğini belirti. Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Yarar, şunları kaydetti: "Geçen sene bu zamanlar torunum buradaydı. Ama bu sene de Dina evimizde. Sanki Dina torunumun yerini almış gibi. Keçilerden sütü sağıyorum, eve getiriyorum ve sobanın üzerinde ısıtıyorum. Sabah erkenden kaldığım zaman Dina meliyor. O meleyince bende götürüp sütünü veriyorum ardından ağıla gidiyoruz. Ağıldan eve geldiğimde onun için tekrar süt getiriyorum. O bizi gördüğü zaman sanki bizi çağırıyor. Kaldığı yerde altına bez koyuyorum. Bezini yıkıyorum. Dina bize huzur ve neşe getirdi."

Etiketler : tunceli ovacık oğlak umut can yarar
Pınar'ın detoks sınavı

Pınar'ın detoks sınavı
Alba'nın tercihi Türk markası

Alba'nın tercihi Türk markası
Özgüvensizliğimden oyuncu olamadım

Özgüvensizliğimden oyuncu olamadım
Gizem teklif bekliyor

Gizem teklif bekliyor
Kutsi'nin güzel güleni

Kutsi'nin güzel güleni
Kayseri'de çekimler bitti

Kayseri'de çekimler bitti
Ayarsızım'a tarihi klip

Ayarsızım'a tarihi klip
Üçüncü çocuğu düşünmüyor

Üçüncü çocuğu düşünmüyor
Ne zaman gazeteci oldunuz?

Ne zaman gazeteci oldunuz?

EN ÇOK OKUNAN HABERLER