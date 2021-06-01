Sabahın erken saatinden itibaren kuyruk oluşturdular

Nikah tarihi almak isteyenler evlendirme dairesi önünde kuyruk oluşturdu
Başkan Erdoğan'ın haziran ayında uygulanacak olan kademeli normalleşme kararlarını açıklamasının ardından, nikah tarihi almak isteyen çiftler evlendirme dairesine koştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren daireye gelmeye başlayan çiftler, uzun kuyruklar oluşturdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme ile birlikte nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturdu.
DHA'da yer alan habere göre; Avcılar Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi'nin önüne saat 06.30'dan itibaren gelen çiftler, kuyruk oluşturdu. Bir görevli de karışıklık olmaması için çiftlere numara verdi.
Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, yoğunluğu bekledikleri için mesaiye 1.5 saat erken başladıklarını söyleyerek, 1 saatte 30 başvuru aldıklarını kaydetti.
Koçak, kısıtlı salon ve evlendirme memuru bulunduğunu, başvuruların büyük bölümüne istenen tarihleri veremeyeceklerini ifade ederken, sıra bekleyen çiftler, uzun süredir normalleşmeyi beklediklerini ve umutla nikah tarihi almaya çalıştıklarını söylediler.
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