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26 Mayıs 2022 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 18:30:00

Mutluluk için köy köy geziyorlar

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Çiftçi Derya Özdemir ile kızı Rümeysa, palyaço ve pamuk prenses kostümlerini giyerek köyleri dolaşıyor. Animasyon yapan anne kızın gösterisini izleyen çocuklar büyük mutluluk yaşıyor.

İLK KEZ DÜĞÜNDE PALYAÇO GÖRDÜ

İzmir Bergama'da gittiği bir düğünde çocukları eğlendiren palyaçoları gören 19 yaşındaki Rümeysa Özdemir, palyaço görmeyen çocukların olduğunu düşünüp annesi Derya Özdemir'e kostüm alarak çocukları eğlendirme teklifinde bulundu. Kızının teklifini kabul eden 38 yaşındaki üç çocuk annesi Derya Özdemir, kızıyla birlikte palyaço ve pamuk prenses kostümü satın alarak internetten animasyon gösterilerini izledi, etkinlik programları oluşturdu.

'YÜZLERCE EVLADIM OLDU'

Derya Özdemir, 'Çocukları eğlendirmek, gülümsetmek beni çok mutlu ediyor. Benim üç kızım var, şimdi yüzlerce evladım oldu' diye konuştu.

GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ PROJESİ

Bu kapsamda 2021 yılında "Gönüllülük Hareketi" ismini verdikleri projeyle kısıtlı imkanlara sahip ailelerin yaşadığı mahallelerdeki çocuklara ulaşmaya başlayan anne ve kızı, palyaço ve pamuk prenses temsilleriyle ücretsiz olarak çocukları eğlendiriyor. Eşi Mithat Özdemir'in desteğiyle gösteri yapacakları sokak, okul ve bahçeleri süsleyerek müzik eşliğinde gösteri sunan anne ile kızı, çocuklara halat çekme ve çuval yarışı gibi sokak oyunlarını da oynatıyor.

Etiketler : palyaço pamuk prenses çocuk
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