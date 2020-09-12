12 Eylül 2020 Cumartesi 18:25:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 18:25:00
Meteoroloji'den Kırıkkale için uyarı
Kaynak: AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısında bulundu.
Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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