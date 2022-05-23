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23 Mayıs 2022 Pazartesi 07:34:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 07:34:00

Meteoroloji'den 74 ile uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

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Meteoroloji'den 74 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 10 derece birden azalacağı tahmin ediliyor. İşte güncel hava durumu raporu...

23 Mayıs Pazartesi güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, 74 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının 10 derece birden azalacağı tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, yarın sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 30°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 14°C, 24°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 26°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ 13°C, 24°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Kütahya, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; sabah saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 15°C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 18°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 18°C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 9°C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 8°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 11°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 15°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU 15°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, kuzeyi ile bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Etiketler : sağanak yağmur istanbul
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