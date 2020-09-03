Meteorolojiden alınan son verilere göre sıcaklıkların Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu hariç yerlerde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

Sıcaklıkların Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

YAŞLILAR, ÇOCUKLAR VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT

Buna göre güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.