Marmaris'e dijital ikiz geliyor

Marmaris Belediyesi, kent bilgi sistemini bir adım öteye taşıyor. Dijital dönüşüm çerçevesinde 2020 yılında coğrafi ve kent bilgi sistemi çalışmalarına başlayan Belediye, şimdi de 360 derece ölçekli panoramik görüntü çekim ile ilçenin dijital ikizini oluşturuyor.

