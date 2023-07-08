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08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:45:00

Marmaris'e dijital ikiz geliyor

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Marmaris Belediyesi, kent bilgi sistemini bir adım öteye taşıyarak 360 derece ölçekli panoramik görüntü çekim ile ilçenin dijital ikizini oluşturuyor.

Marmaris Belediyesi, kent bilgi sistemini bir adım öteye taşıyor. Dijital dönüşüm çerçevesinde 2020 yılında coğrafi ve kent bilgi sistemi çalışmalarına başlayan Belediye, şimdi de 360 derece ölçekli panoramik görüntü çekim ile ilçenin dijital ikizini oluşturuyor.

Etiketler : marmaris belediyesi dijital kent
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