13 Eylül 2020 Pazar 00:31:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 00:31:00
Malatya'da korkutan deprem
Kaynak: AA
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AFAD'ın verilerine göre, Malatya - Pütürge merkezli bir deprem meydana geldi.
00:06'da meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak belirlenirken, derinlik 7.0 km olarak kaydedildi.
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