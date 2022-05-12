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12 Mayıs 2022 Perşembe 09:43:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 15:33:00

Macun kültürü ona emanet

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15 yıl önce amcasından Osmanlı macununun yapımını öğrenen Aytekin Gönülaçar (56), yaşadığı İzmir'de satış yapmaya başladı. Daha sonra farklı illere gitmeye karar veren Gönülaçar, birkaç günlüğüne gittiği kentlerde yaptığı macunu satarak, bu kültürü yaşatmaya çalışıyor.

15 yıl önce amcasından Osmanlı macununun yapımını öğrenen Aytekin Gönülaçar (56), yaşadığı İzmir'de satış yapmaya başladı. Daha sonra farklı illere gitmeye karar veren Gönülaçar, birkaç günlüğüne gittiği kentlerde yaptığı macunu satarak, bu kültürü yaşatmaya çalışıyor.

Aytekin Gönülaçar, son olarak Kastamonu'da yaşayanlara Osmanlı macununu tattırdı.

Genelde festivallere, etkinliklere katıldığını anlatan Gönülaçar, "Kastamonu'ya ilk kez yaklaşık 10 sene önce bir mezuniyet töreninde gelmiştim. Baktım ilgi güzel, her yıl gelmeye başladım. Yaz boyu memleket memleket geziyorum. İlçeleriyle Türkiye'nin 60 ilini gezmişimdir. Festivaller ve programlar dışında da giderek macun satışı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Gönülaçar, birçok insanın hatırasında Osmanlı macunu bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaşlılar, 'Bizim çocukluğumuzun macunu' deyip çocuklarına ikram ediyor. Bilmeyen çocuklar anne babalarına soruyor. Onlar da çocukluğunda çikolata olmadığını, bu şekerleri yiyerek büyüdüklerini anlatıyor. Aslında bir kültür bu. Geçmişteki sanatı günümüze getirmeye, o kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Allah bana sağlık verdiği, elim ayağım tuttuğu sürece memleket memleket gezip bu kültürü yaşatmaya devam edeceğim."

Etiketler : MACUN KÜLTÜRÜ ONA EMANET Osmanlı macunu Aytekin Gönülaçar
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