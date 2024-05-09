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09 Mayıs 2024 Perşembe 07:03:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 07:03:00

Tansiyonun nedeni yüzde 90 bilinmez

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Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hulusu Atmaca, böbrek üstü bezlerinin yüksek tansiyona neden olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Atmaca, "Hipertansiyonun yüzde 90 nedeni bilinmez, ancak yüzde 10 nedeni sekonder hipertansiyon olarak adlandırılan böbrek üstü bezi hipertansiyonuna yani hormonal hipertansiyona bağlı gelişir. Böbrek üstü bezi başlıca 3 çeşit hormon salgılamaktadır. Bu hormonlardan birinin aşırı salgılanması söz konusu olduğu hastalarda böbrek üstü bezi hipertansiyonu gelişir. Böyle hastalarda uygun ilaç tedavisi ile kan basıncı daha az ilaçla ve daha kolay kontrol altına alınabilmektedir. Ayrıca, uygun hastalarda aşırı çalışan böbrek üstü bezinin cerrahi olarak çıkarılmasıyla hastaların çoğunda hipertansiyon düzelir ve ilaç tedavisine gerek kalmaz. Bu yüzden tansiyonu olan hastalarda kimlerin böbrek üstü bezi veya hormonal hipertansiyon açısından taranması gerektiği sorusu önem kazanır" diye konuştu.

Etiketler : tansiyon böbrek sağlık
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