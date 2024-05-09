İnternetten öğrendiği dansta şampiyon

Cemalinur, 2 yıl önce bir dansçıdan esinlenerek para dans sporu ile tanıştı. İnternette gördüğü videolar dans etmeye başlayan Cemalinur ailesinin desteği ve kendi çabaları ile yarışmalara katıldı.

Dışarıdan hiçbir eğitim almadan katıldığı yarışmada Tekerlekli Sandalye Para Dans Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü olan Cemalinur, destek olacak bir sponsor ile yeni başarılara imza atmak istiyor. Einin salonunda çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki Susam, uluslararası para dans turnuvalarında Türkiye'yi temsil edip madalyalar kazanmayı hedefliyor.