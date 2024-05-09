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09 Mayıs 2024 Perşembe 07:01:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 07:01:00

İnternetten öğrendiği dansta şampiyon

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Ankara'da yaşayan Cemalinur Susam, doğuştan gelen 'ayrık omurga' diye anılan Spina Bifida hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyor.

Cemalinur, 2 yıl önce bir dansçıdan esinlenerek para dans sporu ile tanıştı. İnternette gördüğü videolar dans etmeye başlayan Cemalinur ailesinin desteği ve kendi çabaları ile yarışmalara katıldı.

Dışarıdan hiçbir eğitim almadan katıldığı yarışmada Tekerlekli Sandalye Para Dans Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü olan Cemalinur, destek olacak bir sponsor ile yeni başarılara imza atmak istiyor. Einin salonunda çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki Susam, uluslararası para dans turnuvalarında Türkiye'yi temsil edip madalyalar kazanmayı hedefliyor.

Etiketler : ankara ayrık omurga dans
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