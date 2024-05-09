iPhone'a ‘Arama için daire içine al' özelliği

Artık iPhone kullanıcıları da "Arama İçin Daire İçine Al" özelliğine erişebiliyor. Özelliğinde iOS'te kullanımı, Google'ın uygulamasında yer alan Google Lens yoluyla kullanılabiliyor. Bunu da iOS'teki "Kestirmeler" kısmına eklenen yeni bir kestirme sayesinde yapıyor. Özelliğin iPhone'larda nasıl çalıştığını 9to5Google tarafından paylaşılan videodan görebilirsiniz. Tıpkı Android'de olduğu gibi ekran görüntüsüyle arama yapılabiliyor.