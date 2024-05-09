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09 Mayıs 2024 Perşembe 07:02:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 07:02:00

iPhone'a ‘Arama için daire içine al' özelliği

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Google'da "Arama İçin Daire İçine Al" ismi verilen özellik ile kullanıcılar, ekranlarındaki belli kısımları veya daire içine alıp arama yapabiliyordu. Ayrıca direkt olarak ekran görüntüsü alarak arama yapmak da mümkündü. Ancak bu özellik sadece Android cihazlarda vardı. Yani iOS'te kullanılamıyordu. Bu durum nihayet değişti.

Artık iPhone kullanıcıları da "Arama İçin Daire İçine Al" özelliğine erişebiliyor. Özelliğinde iOS'te kullanımı, Google'ın uygulamasında yer alan Google Lens yoluyla kullanılabiliyor. Bunu da iOS'teki "Kestirmeler" kısmına eklenen yeni bir kestirme sayesinde yapıyor. Özelliğin iPhone'larda nasıl çalıştığını 9to5Google tarafından paylaşılan videodan görebilirsiniz. Tıpkı Android'de olduğu gibi ekran görüntüsüyle arama yapılabiliyor.

Etiketler : google iphone arama
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