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07 Mayıs 2024 Salı 08:45:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 08:45:00

Bu çiçeği koparmanın cezası 387 bin lira

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Çanakkale'deki Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara 387 bin 141 TL ceza kesiliyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 387 bin 141 TL ceza kesiliyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor.

Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüferler, güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor.

Etiketler : çanakkale nilüfer gölü nilüfer çiçekleri çiçek koparma ceza
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