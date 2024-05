Gişede zirveden inmeyen Wonka mayısta Tivibu'da

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, birbirinden özel içerikleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Tivibu mayıs ayında aksiyondan maceraya çok sayıda yeni içeriği platforma dahil ediyor.

2023'te gişede haftalardır zirvede yer alan "Wonka" Kirala Satın Al klasöründe

Mayıs ayında çok sayıda yeni içeriği izleyicilerin beğenisine sunan Tivibu, Kirala Satın Al klasöründe "Wonka" filmini sinemaseverlerle buluşturuyor. Timothée Chalamet, Hugh Grant ve Rowan Atkinson gibi yıldız isimlerin kadrosunda yer aldığı "Wonka"da 25 yaşlarında genç bir adam olan Willy'nin, şekerlerine lezzet katmak, nadir ve farklı lezzetlerin izini sürmek için çıktığı yedi yıllık yolculuktan sonra Londra'ya dönmesi ve azimli bir şekilde orada tutunmaya çalışması anlatılıyor.

En yeni içerikleri sinemaseverlerin beğenisine sunan Tivibu, mayıs ayında "Dilek" filmini Kirala Satın Al klasöründe izleyici ile buluşturuyor. 2023 yapımı animasyon filmi "Dilek" evrene ait bir güç olan sonsuz enerji küresi Yıldız tarafından dileği yanıtlanan Asha'nın hikâyesini konu ediyor. Klasörde yer alan bir diğer film "Kara Cuma" ise isyanının trajediyle sonuçlanmasının ardından, Şükran Günü'nden ilham alan gizemli bir katilin kötü şöhretli bu özel günün ortaya çıktığı yer olan Plymouth, Massachusetts'te terör estirmesini konu alıyor.

En sevilen filmler Film klasöründe izleyicilerle buluşuyor

Sinemaseverlerden tam not alan filmleri izleyicilerle buluşturan Tivibu mayıs ayında, "The End We Start From" filmini platforma dahil ediyor. Jodie Comer ve Benedict Cumberbatch'in başrollerini paylaştığı filmde çevre krizi sonucunda çocuğuyla kaos ortasında yaşam mücadelesi veren annenin eve dönüş mücadelesi anlatılıyor.

Tivibu Film klasöründe öne çıkan bir diğer film "Insidious: The Red Door" isimli yapım oluyor. 2023 yapımı film, iblislerini dindirmek için korkunç olaylarla yüzleşmek zorunda kalan Josh ve Dalton'ın hikâyesini konu ediyor. Tivibu ayrıca mayıs ayında çocukların sevdiği animasyon film olan "Tad, The Lost Explorer And The Emerald Tablet"ı Film klasörüne dahil ediyor. Film, arkeolog meslektaşları tarafından saygı görmeyi bekleyen fakat sakarlığa müsait mizacı buna sekte vuran Tad'in, bir lahiti yanlışlıkla tahrip etmesi sonrası gelişen olayları anlatıyor.

Tivibu Film klasöründe yer alan bir diğer animasyon filmi "Ron's Gone Wrong" oluyor. Film, sosyalleşme sorunu yaşayan, ortaokul öğrencisi Barney ile "Kutudan Çıkan En İyi Arkadaşı" olması beklenen, yürüyebilen, konuşabilen dijital bir cihaz olan Ron'un hikâyesini konu ediyor. Ayrıca 2022 yapımı "Lamborghini: The Man Behind The Legend" da izleyicilerle buluşan filmler arasında yer alıyor. Film, dahi otomobil mucidi Ferruccio Lamborghini'nin hikâyesini anlatıyor.

Sinemaseverlere sayısız içerik sunan Tivibu'nun mayıs ayında platforma dahil ettiği bir diğer film ise Ron Perlman'ın başrolde yer aldığı "The Baker" oluyor. 2022 yapımı filmde sessiz, metanetli bir adamın cinayet sonucu öldürülen oğlu sonrasında değişen hayatı anlatılıyor. Tivibu ayrıca aksiyonseverlerden tam not alan "Monster Hunter" filmini de sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. Milla Jovovich ve Tony Jaa'nın başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğundaysa Paul W.S. Anderson yer alıyor.

Tivibu Belgesel klasörü mayıs ayında da dopdolu

Belgesel tutkunlara sayısız içerik sunan Tivibu, mayıs ayında dünyaca ünlü rap yıldızları Biggie Smalls ve Tupac Shakur'un cinayetlerini konu alan "Biggie ve Tupac'ı Kim Öldürdü?" belgeselini seyircilerin beğenisine sunuyor. Tivibu ayrıca Belgesel klasöründe; BBC'nin sevilen yapımlarından "Memeli Canlılar" ve "Simon Reeve ile El Değmemiş Doğa" belgesellerini izleyicilerle buluşturuyor. İlaveten National Geographic'in "Fotoğrafçı" belgeseli de mayıs ayında platforma dahil ediliyor.