Küstüren hırsızlar

HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR



Isparta'nın Aksu ilçesinde 4 çocuk babası Mehmet Duvar (71), 3 yıl önce 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırdı. Kendisini dolandıranların yakalanması için hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan bu olaydan sonra 50 yıllık eşi Dudu Duvar (65) ile arası açıldı. Yaşanan tartışmanın ardından küsen çiftten Dudu Teyze 3 katlı evlerinin birinci katına, Mehmet Amca ise giriş katına yerleşti.

FARK ETTİĞİNDE ÇOK GEÇTİ

Birbiriyle konuşmayan Duvar çifti, kaptırdıkları paralarını bulmanın hayaliyle yaşamlarını sürdürürken Mehmet Amca başına gelenleri şöyle anlattı: "Kendini tanrı misafiri olarak tanıtan iki kişi evimin ilerisinde define keşfettiklerini söyledi. Ellerinde ağzı kapalı bir toprak kap getirdiler. 45 milyon lira değerindeki bu eseri saklamamı istediler. Bana da pay vereceklerini söyleyerek, çeşitli bahanelerle benden 89 bin 925 lira aldılar. Kandırıldığımı anladığımda çok geçti."

Dolandırıldığını anladıktan sonra kendisine emanet edilen sözde tarihi eser olan toprak kabın ağzını keskiyle açtığını anlatan Mehmet Duvar, içerisinden çıkan 3 heykelcikle polise başvurduğunu söyledi. Eşiyle küs olmanın üzüntüsünü yaşayan Mehmet Amca, "Ben kabahatliyim, bende de suç var, akıntıya kapıldım. '45 milyonu 3 kişi bölüşeceğiz' deyince kandım" dedi.

Eşine ateş püsküren Dudu Duvar, "Bundan ne var ne yok almışlar. En son küçük oğlumdan 50 bin lira isteyince çocukların haberi oldu, 'baba yapma, etme' diyerek engel oldular. Yoksa Antalya'da aldığımız evi de satıp onu da verecekti" dedi.