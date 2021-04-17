Küresel mehteran

Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nce yaptırılan, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi 70 ülkeden öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Türk kültürünün tanıtılmasında önemli görevler üstleniyor. Bu kapsamda kurulmasına karar verilen mehter takımına, Pakistan, Ürdün, Burkina Faso ve Fildişi Sahili gibi 25 farklı ülkeden 33 öğrenci katıldı. Öğrenciler, ilk konserlerini de arkadaşlarına verdi.

KONSER TURUNA ÇIKACAKLAR



Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, "Osmanlı zamanında kurulan mehter takımlarında da farklı coğrafyalardan ve farklı milletlerden kişiler vardı. 5 yıl önce bu fikir oluştu, bu mehter takımında farklı renklerden, farklı milletlerden, farklı ırklardan öğrenciler var. İnşallah bunu Türkiye'nin her yerine konser verecek hale getirip gönül coğrafyamızı bu müzik sayesinde birleştireceğiz" dedi.

BURADAN BİR BARIŞ, SEVGİ, ÜÇ KITAYA YAYILMIŞ



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bursa, Osmanlı'yı kuran payitaht şehir. Buradan bir barış, sevgi, üç kıtaya yayılmış, 600 sene sürekli barış ortamında dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin insanlığa hizmet verilmiş. İşte bu okulda da bunu görüyoruz. Öğrencilerimiz aynı mantalite ile burada eğitimlerini alıp, ülkelerinin insanlarına hizmetlerini sunmuş olacak" dedi.

12. sınıfta okuyan Pakistanlı Muhammed Enes, ailesine mehter takımıyla çekildiği fotoğrafları gönderdiğini, onların da çok mutlu olduğunu söyledi. 12. sınıftaki Burkina Fasolu Abdulkerim Tenkodogo, zırh olarak mehter takımında görev yaptığını, askerleri temsil ettiğini belirtti. Projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Tenkodogo, arkadaşlarıyla bağını da güçlendirdiğini anlattı. Fildişi Sahili'nden Seydou Diakite, mehter takımında çift davul çaldığını belirterek, "Bazen hareketleri yapmaya çalışıyorum. Çok mutluyum, fotoğraflarımı babama gönderdim, çok sevindi" ifadelerini kullandı.