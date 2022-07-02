Köyün ‘Toprak Dede'si

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'ne bağlı Savuk Köyü Keban Barajı'nın yapılmasının ardından sular altında kaldı ve köy farklı bir alana taşındı. Savuk köyünde yaşayan İsmail Çelik, köyüne 38 yılda diktiği 30 bin adet fidanla adeta köyün 'Toprak dedesi' oldu.



Köyün ilk zamanlarında sadece bir ardıç ağacı olduğu ve dinlenmek isteyen vatandaşların ardıç ağacı altında oturduklarını gören İsmail Çelik, 30 bin ağaç dikti. Toprak Dede diye adlandırılan Çelik, ağaç ekimine halen devam ediyor.