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27 Ocak 2022 Perşembe 19:09:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 19:09:00

Kovid aşılarının tüp bebek tedavisine zararı yok

Kaynak: AA

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Bilim insanları, Pfizer ve Moderna gibi mRNA aşılarının tüp bebek tedavisinin sonuçlarını etkilemediğini tespit etti.

Obstetrics & Gynecology dergisinde yayımlanan araştırmada, aşı olmayan ile 2 doz Pfizer veya Moderna aşısı olan tüp bebek tedavisi gören kadınların hamilelik ve erken düşük oranlarını incelendi.

214 aşılı kadın ile 733 aşısız kadın arasında, hamile kalma ve erken düşük oranında farklılık görülmedi.

New York Mount Sinai Health System Üreme Endokrinolojisi ve Kısırlık Bölümü Direktörü ve araştırmanın yazarlarından Dr. Alan Copperman, sonuçların, COVID-19 aşılarının üreme potansiyellerini etkilemediğini göstererek kadınları rahatlattığını belirtti.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Devora Aharon da çalışmanın Kovid-19 aşısı olan IVF tedavisi gören kadınlarda doğurganlığa dair en geniş kapsamlı araştırma olduğunu söyledi.

Etiketler : Kovid-19 bilim insanları mRNA
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