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15 Eylül 2020 Salı 12:16:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 12:16:00

Koronavirüse yakalanan Temel Kotil taburcu oldu: Sağlığıma kavuştum

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil koronavirüsü yendiğini duyurdu. Kotil, "Değerli dostlarım, bir süredir devam eden tedavim, sizlerin duaları ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle tamamlandı ve sağlığıma kavuştum." açıklamasını yaptı.

Bir süredir koronavirüs nedeniyle tedavi gören Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Twitter hesabından açıklama yaparak sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Kotil'in açıklamaları şöyle:

"Değerli dostlarım, bir süredir devam eden tedavim, sizlerin duaları ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle tamamlandı ve sağlığıma kavuştum.

Bu süreçte desteklerini esirgemeyerek gücüme güç katan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya, Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Prof Dr, İsmail Demir'e, sağlığımla yakından ilgilenen diğer tüm devlet yöneticilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Ara verdiğim görevime en kısa süre içerisine geri dönerek başta Milli Muharip Uçak olmak üzere tüm projelerimizi tamamlamak ve tüm dünyaya tanıtmak için büyük TUSAŞ ailesiyle birlikte kaldığımız yerden canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Dualarını benden esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarken, hastalarımıza şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce güzel ve sağlıklı günlere yeniden kavuşmamız dileklerimle."

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