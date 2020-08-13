Kocaeli'de jandarma personelini taşıyan midibüs kaza yaptı! Yaralılar var
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan midibüs kaza yaptı.Kazada yaralıların olduğu, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma personelini taşıyan midibüs, İlimtepe yolunda kaza yaptı.
Kazada yaralıların olduğu, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, kazanın tek taraflı meydana geldiğini söyledi.
Kazada yaralananların olduğunu ifade eden Yavuz, bütün ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini kaydetti.
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