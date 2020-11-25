25 Kasım 2020 Çarşamba 10:56:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 10:56:00
Klipli yardım çağrısı
Sivas'ta kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Karapınar Köyü'nde, okulda öğretmen olmadığı için öğrenciler servisle Çallı Köyü'ne gidiyordu.
Uzaktan eğitime dönülmesiyle telefon çekmeyen Karapınar Köyü'nde çocuklar internet sıkıntısı yaşadı. İnternet bağlantıları olmadığı için derslerinden geri kalan 7 çocuk çektikleri kliple yetkililerden yardım istedi. Hep bir ağızdan okumak istediklerini haykıran çocuklar, izleyenleri duygulandırdı.
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