  • BIST
    1336.42
  • Dolar
    7,9496
  • Euro
    9,4671
  • Altın
    462,6080
İstanbul
8 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'dan üçüncü tuzak
Son başvuru tarihi belli oldu
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
Macron, Kovid-19 salgınıyla mücadele planını açıkladı
Depremin simge isimlerindendi! Başkan Erdoğan Ayda bebek ile telefonda görüştü
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Çözümü arzu etmediğini bir kez daha göstermiştir
Başkan Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile görüştü
ABD, koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi
Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Cevabımızı sahada vereceğiz
Türk gemisinde hukuksuz aramayla ilgili MSB'den açıklama
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Palu ailesi yeniden hakim karşısında
Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Arınç'ın istifasını kabul etti
Bugün burçları neler bekliyor? 25 Kasım 2020 Çarşamba günlük burç yorumları
Yanlış inanışlar aşı karşıtlığına zemin hazırlıyor… Aşı hakkında doğru bilinen 8 yanlış
AB'den Türk gemisindeki aramaya ilişkin açıklama
Canlı yayında duygulandıran Ögretmenler Günü mesajı
Bakan Akar'dan Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya tepki
Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu'ndan ayrıldı
YouTuber Laura Isabella Yılmaz'ın başarı hikayesi
Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
Koronavirüs salgını ne zaman duracak? Flaş açıklama...
25 Kasım 2020 Çarşamba 10:56:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 10:56:00

Klipli yardım çağrısı

ABONE OL

Sivas'ta kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Karapınar Köyü'nde, okulda öğretmen olmadığı için öğrenciler servisle Çallı Köyü'ne gidiyordu.

Uzaktan eğitime dönülmesiyle telefon çekmeyen Karapınar Köyü'nde çocuklar internet sıkıntısı yaşadı. İnternet bağlantıları olmadığı için derslerinden geri kalan 7 çocuk çektikleri kliple yetkililerden yardım istedi. Hep bir ağızdan okumak istediklerini haykıran çocuklar, izleyenleri duygulandırdı.

Etiketler : uzaktan eğitim Karapınar Köyü internet sıkıntısı Çallı Köyü yardım çağrısı
Tedbirli yürüyüş

Tedbirli yürüyüş
Doğa Rutkay: Gelenekselciyim

Doğa Rutkay: Gelenekselciyim
Pelin Karahan'dan proje açıklaması

Pelin Karahan'dan proje açıklaması
Çocuk hakları için maske

Çocuk hakları için maske
Virüse dikkat uyarısı

Virüse dikkat uyarısı
Yasağa 15 dakika kala evde!

Yasağa 15 dakika kala evde!
Teoman'da durumlar kötü

Teoman'da durumlar kötü
Fahriye Evcen'den filtreli poz

Fahriye Evcen'den filtreli poz
Merve'den izleyicilere teşekkür

Merve'den izleyicilere teşekkür

EN ÇOK OKUNAN HABERLER