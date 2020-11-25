Klipli yardım çağrısı

Uzaktan eğitime dönülmesiyle telefon çekmeyen Karapınar Köyü'nde çocuklar internet sıkıntısı yaşadı. İnternet bağlantıları olmadığı için derslerinden geri kalan 7 çocuk çektikleri kliple yetkililerden yardım istedi. Hep bir ağızdan okumak istediklerini haykıran çocuklar, izleyenleri duygulandırdı.