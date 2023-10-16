VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Netanyahu'dan İran'a: "İrademizi sınamayın"
İsrail, Lübnan'a topçu saldırısına başladı
Almanya, AB'ye bildirdi: O ülkelerin sınırlarında kontroller yapacak
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisine 17 yıl 6 ay hapis cezası
Didim'de 24 kaçak göçmen yakalandı
İran: Savaş diğer cephelere yayılma aşamasına yaklaştı
16 Ekim 2023 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 17:00:00

Kış uykusuna hazırlanan ayılardan korunmak için "yüksek ses çıkartın" uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son dönemde, kış uykusu hazırlıklarına başlayan ayıların artan saldırganlığından korunmak için bilim insanları, "yüksek ses çıkartın" uyarısı yaptı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, sonbaharın gelmesiyle bozayıların kış uykusuna yatmak için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Ayıların, bu süreçte en çok kuşburnu gibi doğal meyveleri kışlık hazırlık süreci olarak tercih ettiğini dile getiren Çoban, "Bu doğal ürünler ayıların en önemli besin kaynaklarını oluşturuyor. Tabi aynı taraftan bizim de besin kaynaklarımızı oluşturuyor. Son bir haftadır özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok ayı saldırısı haberi duyuyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri doğadaki ani karşılaşmalar." diye konuştu.

Bu karşılaşmaların olmaması için doğadaki faaliyetlerde yüksek ses çıkartan ekipmanların kullanılması gerektiğini anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Ayıların olduğu bölgelere gittiğimizde, düdük ya da yüksek sesle konuşmak gibi aktiviteleri yaptığımızda bozayıların biz gelmeden alandan uzaklaşmalarını sağlayabiliriz. Özellikle şu dönemde anneler yavrularını da kış uykusuna hazırlamak için daha fazla ormanda zaman geçiriyor. Gündüz vakitlerinde daha fazla hareket ediyorlar. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsak, yavru gördük ona müdahale ya da kaybolduğunu düşünmek yerine alanı hızla terk ederek kendimizi koruma altına alabiliriz."

Etiketler : kış uykusu bozayı ayı saldırısı
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX