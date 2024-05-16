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İmzalar atıldı! Türkiye-Gürcistan arasında enerji anlaşması
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16 Mayıs 2024 Perşembe 19:18:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 19:18:00

İmzalar atıldı! Türkiye-Gürcistan arasında enerji anlaşması

Kaynak: AA

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Türkiye ile komşu Gürcistan arasında 'Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Kobakhidze ile bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Kobakhidze'nin huzurunda Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı arasında "Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Zaptı, Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gürcistan adına ise Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili imzaladı.

Etiketler : Türkiye Gürcistan anlaşma
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