Bu iş yerine ‘akraba' giremez

Bu iş yerine ‘akraba' giremez

ZABITAYA ŞİKAYET EDİYORLARDI



Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Şahin Ataban (40), Sinanpaşa Mahallesi'nde 3 sene önce sıkma ve ev yemekleri satmak için küçük bir iş yeri açtı. Ancak iddiaya göre Ataban'ın akrabaları iş yerini sürekli zabıtaya şikayet edip Ataban'ın iş yapmasını engelledi. Akrabalarıyla sürekli sorunlar yaşayan Ataban, en sonunda akrabalarıyla görüşmemeye başladı.

GÖREN FOTOĞRAFLARINI ÇEKİYOR

Şahin Ataban, iş yerinin girişine 'Akrabalarım giremez' ve 'Akrabalarım oturamaz' dövizleri astı. Dövizleri görenler ise fotoğrafını çekip sosyal medyada ve aile gruplarında paylaşmaya başladı.

"Ne gelirse akrabadan gelir deyişinin doğruluğunu yaşadığını söyleyen Şahin Ataban, "Daha büyük bir yer açarsam daha büyük yazı asacağım" diye konuştu.