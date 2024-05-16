Jandarmanın misafiri özel öğrenciler

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Hakkari Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencilerini misafir etti.

Gönüllülerin de katılımlarıyla, kalpleri ve gülüşleri engel tanımayan misafirler oyunlar oynayarak, JAK timinin etkinliği, arama kurtarma köpeği Boyut ve erzak tespit köpeği Tesir'in gösterisi ile eğlenceli vakit geçirdiler.