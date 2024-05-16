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16 Mayıs 2024 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 07:30:00

Kore gazisine ‘Seul'den sürpriz

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Kore Savaşı'na katılan gazi İhsan Damdam, Koreliler tarafından hatırlanıyor olmanın mutluluğu yaşıyor.

Kore Savaşı'na katılan Konyalı gazi 94 yaşındaki İhsan Damdam, Koreliler tarafından hatırlanıyor olmanın mutluluğu yaşıyor. 1950'de Bakanlar Kurulunun Güney Kore'ye kuvvet gönderme kararıyla Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilen askerler arasında yer alan Damdam, Seul'den Konya'ya gelen heyetle buluştu.

Kore Gazisi Damdam, kafeteryada bir araya geldiği Korelileri görünce şaşırdığını belirterek, "Kadınlar Pazarında zeytin alacaktım. Telefon çaldı, 'Seni alacağız.' dediler. Seul'den gelmişler. Beni görünce hepsi kucakladı, elimi öptüler, sarıldılar. Bana sarıldılar, ağladılar. 'Siz olmasaydınız biz olmazdık.' dediler" ifadesini kullandı.

Heyetin önünde eğildiğinde duygulandığını anlatan Damdam, "Onların saygı gösterisi böyledir. 20 sene önce davet üzerine Kore'ye gitmiştim. Her şey değişmiş, kalkınmışlar. Her sene Kore'den gelirlerdi. İki yıldır gelmiyorlardı. Görünce duygulandım." dedi.

Kılca ise Korelileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler de bu güzel buluşmaya vesile olduk. Onlar, bizim çınarlarımız. Gereken hürmeti ve muhabbeti eksik etmeme gayretiyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

Etiketler : kore savaşı gazi seul ihsan damdam
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