19 Haziran 2019 13:31 | Çarşamba
Kayınpederini vuran damat tutuklandı
Kırıkkale'de kayınpederini silahla yaralayan damat tutuklandı.
Kayınpederi İhsan Taşgın'ı silahla yaraladıktan sonra polise teslim olan M.A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.A.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
M.A.Ö, önceki gün Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda oturan kayınpederi İhsan Taşgın'ı evine giderek yaralamış, ardından polise teslim olmuştu.
Öte yandan, bacağından yaralanan Taşgın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(AA)
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