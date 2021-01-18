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18 Ocak 2021 Pazartesi 01:24:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 08:36:00

Kars Çayı'nda curling maçı

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Türkiye Curling Federasyonu tarafından, donan Kars Çayı üzerinde çizimlerle mini bir "curling pisti" oluşturuldu.

Gösteri maçı yapan milli sporcular, ilk kez doğal buz pistinde oynamanın heyecanını yaşadı. Takım Antrenörü Bilal Ömer Çakır "Bizler sporcularımıza bu branşı, donan dereler üzerinde saray ahalisinin oynadığı bir branş olarak anlatıyorduk. Şimdi biz de donan bir derenin üzerindeyiz ve çok mutluyuz” diye konuştu.

Curlingi siyah-beyaz fotoğraflarda dereler üzerinde görürdük, burada oynamak bize de nasip oldu." diye konuştu. Milli takım oyuncusu Öznur Polat ise 2010 yılından beri bu sporu yaptığını belirterek, "Burası salon sporundan farklı bir spor oldu. İskoçların ata sporu donan göl ve dereler üzerinde yapılmıştı. Biz de burada bir atıf yaptık ve çocuklarla doğal buz üzerinde curling keyfi yaşadık. Doğal buz üzerinde ilk deneyimim oldu ve keyifliydi." ifadelerini kullandı. - Dilşat Yıldız: "Bu anı hiç unutmayacağım" Kadın Curling Milli Takımı'nın kaptanı Dilşat Yıldız, ilk defa buzla kaplanan göl ve derede curling oynadıklarını dile getirdi. Sürekli buzda antrenman yaptığını hatırlatan Dilşat Yıldız, şunları kaydetti: "Salonun dışında, doğal ortamda ilk defa böyle bir tecrübe yaşadım ve oldukça keyifliydi. Bu anı hiç unutmayacağım. Normalde buzda curling oynarken heyecanlanmam ama buradaki ortam bende heyecan oluşturdu. Salondaki buz, kayma, teknikler açısından farklı ama burası da keyifliydi. Hedefe doğru atmaya çalıştık ve başardık. Doğal buzun üzerinde oyun oynamak, maç yapmak çok keyifliydi."

Etiketler : Kars Çayı curling Türkiye Curling Federasyonu
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