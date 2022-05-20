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20 Mayıs 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 14:00:00

'Karagül diyarı' Yeşil Gül ile de anılmak istiyor

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Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusu bulunan tescilli karagülün yanı sıra ilçede son dönemde adından söz ettiren yeşil gülün de ön plana çıkması için çalışmalar yapılıyor.

Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusu bulunan tescilli karagülün yanı sıra ilçede son dönemde adından söz ettiren yeşil gülün de ön plana çıkması için çalışmalar yapılıyor. Kendine özgü rengi ve kokusunu, yetiştiği topraktan alan Karagül ile meşhur olan ilçe, yine Karagül gibi bölgede ender görülen Yeşil Gül ile de dikkati çekiyor.

Etiketler : Karagül diyarı Şanlıurfa Halfeti ilçesi
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