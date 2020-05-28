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28 Mayıs 2020 Perşembe 10:35:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 10:35:00

Kara yollarında yeni gelişmeler

Kaynak: AA

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 4. kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Bornova-Turgutlu yolunun 4, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aşkale-Erzurum yolunun 21-23. kilometrelerinde köprü ve menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Turhal-Tokat yolunun 0-2. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun 10-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım ikişer şeritten gerçekleştiriliyor.

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