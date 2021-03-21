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21 Mart 2021 Pazar 14:13:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 14:13:00

Kar, İstanbul'a geri geliyor: Hava sıcaklığı çarşamba günü hissedilir derecede düşecek

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre çarşamba günü özellikle İstanbul'da sıcaklık hissedilir derecede düşerken karla karışık yağmur etkili olacak. Peki bugün hava durumu nasıl? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin raporuna göre yurt genelinde soğuk havalar etkisinin yeniden göstermeye başlayacak. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? 24 Mart Çarşamba günü Marmara'da karla karışık yağmur olarak kendini gösterecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı çarşamba günü hissedilir derecede düşecek

İŞTE 21 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre bugün Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. Ege ve Akdeniz'de ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

PAZARTESİ - 22 MART

Pazartesi günü Ege, Marmara ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlı hava etki gösterecek. Ardahan ve Kars'ta ise kar yağışı yaşanacak.

SALI GÜNÜ - 23 MART

Sıcaklıkların daha fazla düşeceği salı günü yurt genelinde yağışlar etkisini gösteriyor. Kastamonu, Bolu, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta karla karışık yağmur bekleniyor.

ÇARŞAMBA - 24 MART

Çarşamba günü yurdun büyük kesiminde kar yağışı kuvvetli şekilde etkisini gösterecek. Ankara ve Bolu'daki kar Marmara'da karla karışık yağmur olarak kendini gösterecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı çarşamba günü hissedilir derecede düşecek

PERŞEMBE - 25 MART

Perşembe günü yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeyi sürdürecek. Akdeniz kıyılarında ise yer yer güneşli ve yağmurlu bir hava görülecek. Perşembe günü de başta İstanbul olmak üzere Kuzey'de karla karışık yağmur etkisini gösterecek. İç Anadolu'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Etiketler : hava durumu istanbu kar yağışı kar
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