Kan donduran olay! Kocasını önce ikiye böldü sonra yaktı
Kaynak: İHA
Isparta'da bir kadın boşandığı kocasını önce ikiye böldü sonra da cesedini yaktı.
Isparta'nın Senirkent ilçesinde yaşayan E.G. adlı kadın, boşandığı eşi Ramazan Yılmaz'ı tüfekle vurarak öldürdüğü ve cesedini ikiye bölüp yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Senirkent'e bağlı Akkeçili köyünde E.G. ile bir süre önce boşandığı eşi Ramazan Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
İddiaya göre tartışma sırasında E.G., eski eşini av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler, Ramazan Yılmaz'ın 2 parçaya ayrılmış ve yakılmış cesediyle karşılaştı.
E.G. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.
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