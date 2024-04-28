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28 Nisan 2024 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 10:30:00

Valilik'ten Ankara'ya uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Kaynak: TRT Haber

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Ankara'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Valilik, 12.00'de başlaması beklenen yağışın 21.00'e kadar süreceğini duyurarak vatandaşları ani sel, dolu ve fırtınaya karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre pazar günü Ankara il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Etiketler : ankara valilik yağış sağanak
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