Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı nüfus oranının yüzde 10,2'ye yükseldiği Türkiye'de, yaşlılara sunulan hizmet sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını YADES programıyla sürdürdüklerimi kaydeden Göktaş, yaşlılara yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, koruyucu, önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırdıklarını aktardı.

"BU YIL 11 MİLYON 278 BİN LİRA ÖDENEK AYIRDIK"



Göktaş, 2016'da uygulanmaya başlanan ve genel bütçeden aktarılan kaynakla sürdürülen YADES ile yerel dinamikleri harekete geçirerek, yaşlıların ev ortamında yaşamını sürdürüp, sosyal hayata katılmalarının desteklenmesini amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın korunması ve desteklenmesiyle bakım desteği ve psikososyal desteğe ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını sağlamak üzere, 8 yılda toplam 45 milyon TL finansman desteği sağladık. Bu kapsamda 8 yılda 42 belediyede yürütülen 74 projeyle 87 bin 987 hanede 128 bin 691 yaşlıya ulaştık. Yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2024 başvuruları ise başladı. Bakanlığımızca bu yıl YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdık."

PROJE TEKLİFLERİ 3 HAZİRAN'A KADAR VALİLİKLERE TESLİM EDİLECEK



YADES 2024 programı kapsamında ayrılan ödeneğin bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında belediyelerin hazırlayacakları ve valiliklerce teklif edilecek projeler için kullandırılacağını kaydeden Göktaş, proje sürelerinin 1 yıl olacağını, onaylanan projelerin belediyeler tarafından uygulanacağını, denetimlerin ise valilikler aracılığıyla yürütüleceğini ifade etti.

Göktaş, programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini en geç 3 Haziran saat 17.00'ye kadar valiliklere teslim etmesi gerektiğini bildirdi.