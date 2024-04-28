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28 Nisan 2024 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 10:15:00

EPDK 2023 yılı elektrik toptan satış fiyatını belirledi

Kaynak: AA

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2023 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olmasına karar verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2023 yılına ait ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olması kararlaştırıldı.

Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı, bir önceki yıl için kilovatsaat başına 254,79 kuruş olarak belirlenmişti.

Etiketler : epdk elektrik satış
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