İzmir'de 4,2 şiddetinde deprem
İzmir, Karaburun açıklarında 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 18.19’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 18.19’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin, İzmir'in Karaburun ilçesine 93,57 kilometre mesafede ve 18,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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