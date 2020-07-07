İzmir'de 4,2 şiddetinde deprem

Ege Denizi'nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 18.19’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 18.19’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin, İzmir'in Karaburun ilçesine 93,57 kilometre mesafede ve 18,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.