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30 Nisan 2024 Salı 01:09:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 01:09:00

Fransa'nın İsrail'e silah ihracatını minimuma indirdiği iddiası

Kaynak: AA

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Fransız Le Monde gazetesi, Fransa'nın, İsrail'e silah ihracatını Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana minimuma indirdiğini yazdı.

Le Monde'un Fransız hükümetinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Gazze'de savaşın başlangıcından bu yana, Fransa'nın askeri bağları koparmadan İsrail'e silah ihracatını minimuma indirerek sınır çizgisini korumaya çalıştığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 5 Nisan'da kabul ettiği, İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunan karara Fransa'nın çekimser oy kullandığı hatırlatılan haberde, bu durumun Fransa ve İsrail arasındaki savunma işbirliğini yine de "zor duruma soktuğu" ifade edildi.

İsrail'e yapılan silah teslimatının, Fransa'nın savunma ihracatının sadece küçük bir yüzdesini oluşturduğu ve Paris yönetiminin söz konusu durum kapsamında "gri bir alanda" durduğu kaydedilen haberde, "İsrail ile birbirimize biraz yardım ediyoruz, birbirimize ekipman satıyoruz, ne yaptıklarını bilecek kadar onlara yakınız ama aynı zamanda da rakibiz ve her şeyden önce, Fransa'nın Gazze'deki operasyonları desteklememe ve silah teslimatında mümkün olduğunca az risk alma konusunda çok net bir arzusu var." ifadeleri kullanıldı.

Fransa'nın İsrail'e yönelik top mermisi üretiminde kullanılan bileşenlerin ihracatını, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından askıya aldığı belirtilen haberde, silah ihracatının ise "savunma amaçlı" gerçekleştirildiği iddia edildi.

Haberde, Fransa'nın 2014'te onayladığı BM Silah Ticareti Anlaşması'nın, silah satışını "sivillere yönelik saldırılarda" kullanılabileceğinin farkına varılması halinde yasakladığının altı çizilerek, Fransız hükümetinin, bu anlaşmanın ve diğer uluslararası sözleşmelerin sınırları içinde kaldığının sanıldığı aktarıldı.

Etiketler : Fransa silah ihracatı Gazze savaşı Le Monde gazetesi
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