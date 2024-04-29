400 yıllık terk edilmiş köyde 'airsoft'

Sivas'ta 1980'den sonra göç veren, köylülerin başka bölgeye taşınmasıyla zamanla harabe haline dönen 400 yıllık Emirhan köyü, askeri simülasyon oyunu olarak bilinen 'airsoft' takımlarına ev sahipliği yapıyor. Yozgat ve Sivas'tan oluşan, aralarında askeri personellerin de olduğu 2 takımın katıldığı ve askeri üniformalar, hücum yelekleri, miğfer, eldiven, kamuflaj ve teçhizatların kullanıldığı organizasyonda 2 takımın maçı nefes kesti.