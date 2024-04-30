Niğde'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

D.K'nin idaresindeki kamyon, Ulukışla Pozantı Devlet Karayolu'nda Z.Y'nin kullandığı tırla çarpıştı.

Arkadan gelen iki tır ve otomobil de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada D.K. ile Z.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Vali Cahit Çelik, olay yerinde incelemelerde bulunarak, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanından bilgi aldı.