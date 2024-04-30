VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Niğde'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Fransa'nın İsrail'e silah ihracatını minimuma indirdiği iddiası
Bakan Koca'dan Kocaeli Şehir Hastanesi paylaşımı: 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunuldu
Cumhurbaşkanlığı'ndan 1 ve 19 Mayıs kararı: Ulaşım ücretsiz olacak
ABD üniversitelerindeki Filistin ateşi büyüyor! “İsrail yanlış jenerasyona çattı"
Dezenformasyon Bülteni'nin 124. sayısı yayımlandı
30 Nisan 2024 Salı 01:31:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 01:31:00

Niğde'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Niğde Ulukışla ilçesinde 3 tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

D.K'nin idaresindeki kamyon, Ulukışla Pozantı Devlet Karayolu'nda Z.Y'nin kullandığı tırla çarpıştı.

Arkadan gelen iki tır ve otomobil de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada D.K. ile Z.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Vali Cahit Çelik, olay yerinde incelemelerde bulunarak, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanından bilgi aldı.

Etiketler : Nigde kaza zincirleme kaza trafik kazası
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Elif Karlı eşi için söyledi

Elif Karlı eşi için söyledi
Ekrana döndü

Ekrana döndü
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Motive 5'ten 5

Motive 5'ten 5

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX