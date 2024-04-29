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Seyir halindeki otomobil alev aldı, 4 kişilik aile son anda kurtuldu
29 Nisan 2024 Pazartesi 08:33:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 08:33:00

Seyir halindeki otomobil alev aldı, 4 kişilik aile son anda kurtuldu

Kaynak: DHA

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil hurdaya döndü. Sürücü, eşi ve 2 çocuğu son anda kurtuldu.

Gece saatlerinde Beypazarı ilçesinde İlyas Biçen yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekip, eşi ve 2 çocuğunu araçtan çıkarırken, sonrasında ise itfaiyeye haber verdi.

Hızla büyüyüp tüm otomobili saran yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Otomobilin demir yığınına döndüğü yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Etiketler : ankara beypazarı otomobil yangın
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