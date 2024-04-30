Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.
30 Nisan 2024 Salı 00:16:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 00:16:00
Cumhurbaşkanlığı'ndan 1 ve 19 Mayıs kararı: Ulaşım ücretsiz olacak
Kaynak: TRT Haber
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İzban ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosunda ücretsiz ulaşım sağlanacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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