Bakan Fidan'dan Blinken'a Gazze tepkisi: "İsrail üzerinde baskı kurun"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi gerektiğini ve İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini vurguladı.