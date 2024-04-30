ABD üniversitelerindeki Filistin ateşi büyüyor! “İsrail yanlış jenerasyona çattı"
ABD üniversitelerindeki Filistin'e destek gösterileri çığ gibi büyüyor. Başkent Washington DC'de bulunan George Washington Üniversitesinde Filistin'de destek için kamp kuran öğrenciler polisin kurduğu barikatları kaldırdı. Polislerin yoğun baskısı ve müdahalelerine rağmen öğrenciler eylemlere devam ediyor. George Washington Üniversitesi'ndeki son durumu Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, 24 TV'de aktardı.
ABD genelinde birçok farklı eyalet ve üniversitede öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterileri, üniversite yönetimi ve polisin müdahalelerine rağmen devam ediyor. George Washington Üniversitesi'ndeki son durumu Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay aktardı.ÖĞRENCİLER EYLEME DEVAM EDEBİLMEK İÇİN POLİS BARİKATLARINI KALDIRDI
George Washington Üniversitesinde kamp kuran öğrencilerin polisin kurduğu ve üniversite ile bağlantıyı kesen barikatları kaldırdığını belirten Yavuz Atalay, "Protestocular polis barikatlarını kaldırdı. Bu aslında protestocularla polis arasındaki kavganın ilk golü diyebiliriz, protestocular galip geldi diyebiliriz " dedi."İSRAİL YANLIŞ JENERASYONA ÇATTI"İsrail'i protesto eden öğrencilerle olan diyaloglarını aktaran Yavuz Atalay, "Öğrenciler pankartlarla ifade ettiklerini bizimle konuştuklarında da dile getiriyorlar, buradaki öğrenciler 'İsrail çok yanlış bir jenerasyona çattı' diyor. İsrail'in bu katliamları yeni değil uzun süredir yaptığı katliamlar bunlar ancak bugün bu yeni jenerasyon İsrail'e karşı mücadelelerini sonuna kadar sürdürecekler. Bu artık başlamış bir ateş ve bu ateş uzunca bir süre devam edecek." ifadesini kullandı."AMERİKALI AKADEMİSYENLER DE PROTESTOLARI DESTEKLİYOR"George Washington Üniversitesi'ne yakın Georgetown Üniversitesi'nde de büyük protestoların sürdüğünü belirten Yavuz Atalay, "Bu protestoların destekleyici kesimi sadece Filistinliler veya Müslüman toplum değil, Amerikalı akademisyenler de bu protestoları destekliyorlar ve bu protestolara katkıda bulunuyorlar." dedi.
"TUTUKLAMALAR EYALETLERİN İSRAİL'DEN ALDIKLARI FONA GÖRE DEĞİŞİYOR"
Washington Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Filistin yanlısı gösterilerde ise ABD polisi en az 80 kişiyi gözaltına alındığı uluslararası medyaya yansırken tutuklamalarla ilgili konuşan Atalay, "Tutuklamaların şiddeti eyaletlerin cumhuriyetçi ya da demokrat oluşuna göre değil de biraz daha o eyaletin ne kadar İsrail'den fonlandığına göre değişiyor. Senatörlerin, üniversitelerin İsrail'den aldıkları fona göre değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.
"İSRAİL YANLIŞ JENERASYONA ÇATTI"— 24 TV (@yirmidorttv) April 29, 2024
Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay (@_yavuzatalay): (ABD) Buradaki öğrenciler, "İsrail çok yanlış bir jenerasyona çattı" diyor. İsrail'e karşı mücadelelerini sonuna kadar sürdürecekler. Bu ateş uzunca bir süre devam edecek. pic.twitter.com/JTQELBFXAu
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