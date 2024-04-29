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Endemik çiçekleri motosikletle ezdiler
29 Nisan 2024 Pazartesi 06:48:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 06:48:00

Endemik çiçekleri motosikletle ezdiler

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Antalya'da Geyik Dağları eteklerinde Eğrigöl Yaylası, ilkbaharın gelişi ile endemik ve rengarenk çiçeklerle süslendi. Yaylaya giden motosikletli bir grup, dağ laleleri, mor ve sarı çiğdemlerle süslü alanda motorları ile çiçekleri ezdi.

Antalya'da Gündoğmuş ve Alanya ilçeleri sınırındaki Geyik Dağları eteklerinde 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl Yaylası, ilkbaharın gelişi ile endemik ve rengarenk çiçeklerle süslendi. Yılın bu dönemi doğa gezginleri yaylaya giderken, bölgeden paylaşılan bazı görüntüler tepki çekti.

Çiçeklenen Eğrigöl Yaylası'na giden motosikletli bir grup, dağ laleleri, mor ve sarı çiğdemlerle süslü alanda motorları ile çiçekleri ezdi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere, tepki yağdı. Köylüler, yaylaya gelip, drift atanlar ile çiçeklere, doğaya zarar verenlere engel olunmasını istedi.

Etiketler : antalya eğrigöl yaylası endemik çiçek motosikletli
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