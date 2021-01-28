İyiliğin sınırı yok

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyünde yaşayan Emrah Yardımcı'nın (24), şebeke çekmemesi nedeniyle Norveç'in dev aynaların yansıttığı güneşle aydınlatılan Rjukan kasabasından esinlenip, çanak anten, metal sini ve folyo kağıtlar ile 'baz istasyonu' kurduğu Onbaşılar Köyü’ne destek geldi.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADILAR

Antalya'da yaşayan gemi kaptanı Cengiz Halil Candurmaz, köye sinyal güçlendirici ve öğrenciler için tablet gönderdi. Emrah Yardımcı'nın kurduğu 'baz istasyonu' sayesinde köyde uzaktan eğitime katılan öğrenciler, tabletleri teslim alırken, büyük mutluluk yaşadı ve kendilerine destek olan Cengiz Halil Candurmaz'a teşekkür etti.

Emrah Yardımcı, Antalya'dan öğrencilere tablet yardımında bulunulduğunu belirterek, "Daha önce yaptığımız baz istasyonlu haberinin gazete ve TV kanallarında yayınlanması çok iyi oldu. Haber üzerine Antalya’dan gemi kaptanlığı yapan Cengiz Halil Candurmaz bize ulaştı. Kendisi bize sinyal güçlendirici ve 20 tablet gönderdi” dedi.

Onbaşılar Köyü İlkokulu'nun 4’üncü sınıf öğrencisi Şervan Yardımcı ise “Çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz. Derslerimize rahat girebiliyoruz. Eğitimimizden geri kalmamak için uzaktan eğitime buradan bağlanıyoruz" diye konuştu.

5’inci sınıf öğrencisi Meryem Akdoğan da tablete kavuştukları için mutlu olduklarını belirterek, "Daha önce buraya gelip bir tık şebeke ile derslerimize giriyorduk. Bugün bize hem tablet hem de sinyal güçlendirici geldi. Bu da bizi çok mutlu etti’’ dedi.