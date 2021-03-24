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24 Mart 2021 Çarşamba 10:23:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 10:23:00

İstanbul ve Ankara'da kar yağışı! Beyaz örtü oluştu...

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar ve dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yerde de beyaz örtü yaptı. Ankara'da da yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Bunun yanı sıra Meteoroloji, son hava durumu raporunu paylaştı. İşte 24 Mart çarşamba günü hava durumu raporu... İstanbul'da trafikte aksamalar yaşanıyor. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 09.00 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı.

İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili. Meteoroloji hava durumu raporunda iki kent için uyarıda bulunmuştu. Ankara'da akşam, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji bugün İstanbul'da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar beklendiğini duyurdu. Ankara'da ise kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam edecek.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KAR YAĞIŞI

İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu.

BEYAZ ÖRTÜ OLUŞTU

Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti. İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı. Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul'da trafikte aksamalar yaşanıyor. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 09.00 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı.

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TAKSİM'DE DOLU SÜRPRİZİ

Taksim'de sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü. Sabah evlerinde çıkan vatandaşlar dolu yağışı ile karşılaştı. Hazırlıklı olan vatandaşlar yanlarında bulunan şemsiyeleri kullanarak dolu yağışından korunmaya çalıştı. Hazırlıksız olan vatandaşlar ise aniden bastıran dolu yağışında Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde güçlükle ilerlediler.

ANKARA'DA YOĞUN KAR

Başkent'te iki gündür etkili olan yağışlı hava akşam saatlerine şiddetini arttırdı. Aralıklarla yağan yağmurun ardından kent genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kenti beyaz örtüyle kaplayan yoğun kar, yollardaki sürücülere zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İlkbahar mevsiminin habercisi cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesiyle, Ankara'da ağaçlar çiçek açarken, mart ayının sonunda lapa lapa kar yağışı şaşkınlık yarattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre; kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Akdeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusunda kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Etiketler : istanbul kar yağışı meteoroloji
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