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13 Ocak 2022 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 20:00:00

İstanbul Havalimanı'ndaki atıklar sanata dönüştü

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Sanatçı Deniz Sağdıç'ın atık malzemelerle ürettiği portreler, İstanbul Havalimanı'nda ziyaretçilerle buluştu.

Sanatçı Deniz Sağdıç'ın atık malzemelerle ürettiği portreler, İstanbul Havalimanı'nda ziyaretçilerle buluştu. İGART çatısı altında eski üniformalar, düğmeler, İstanbul Havalimanı'nda toplanan plastik kutular, poşetler gibi malzemelerin sanata dönüştüğü "0" Sıfır Noktası sergisi, İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar Giden Yolcu alanında ziyarete açıldı.

Etiketler : Sanatçı Deniz Sağdıç İGART çatısı İstanbul Havalimanı
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