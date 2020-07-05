İstanbul Boğazı'nda tekne alev aldı, sahil güvenlik ekipleri söndürdü
İstanbul Boğazı'nda bir teknenin alev alması sonucu çıkan yangın Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek Mahallesi'nde, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta bulunan bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
SAHİL GÜVENLİK SÖNDÜRDÜ
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından ise tekne battı.
''YARALI VE CAN KAYBI YOK''
Yaşanan olayın ardından İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sahil Güvenlik Harekât Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş açıklarında bir teknede yangın meydana gelmiş olup olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik unsurları, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edilmiştir. Yangın, denizden sahil güvenlik ekipleri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştır. Yaralı ve can kaybı yoktur." ifadelerine yer verildi.
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