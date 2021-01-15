  • BIST
    1524.49
  • Dolar
    7,4627
  • Euro
    9,0240
  • Altın
    437,8100
İstanbul
2 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Angela Merkel'in partisinin genel başkanı Armin Laschet oldu
Başkan böyle duyurdu: Bağımsız enerji, güçlü Türkiye
WhatsApp'tan son dakika "güncelleme" kararı... Geri adım attı
Rum liderden eğlence masasında itiraf
Meteoroloji uyarmıştı! Başladı...
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! Tam 220 kişi...
ABD'den terör örgütü YPG itirafı
Mektubun detayları ortaya çıktı
Aşı nasıl çabuk bulundu, Türkiye kaçıncı sırada...
Dünyanın en yaşlı koalası Lottie, 19 yaşında öldü
Türkiye'de cadde ve sokaklar sessiz kaldı! Kısıtlama 56 saat sürecek
Gülben Ergen'den 1 Milyon Kitap projesine destek
Hakan Meriçliler: Dijital platform daha özgür
Teoman'dan ticari olmayan albüm
Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Palandöken'de kar keyfi
Yeşim Ceren Bozoğlu: Dizi kadınları onurlandırıyor
Aleyna Tilki'den 'Yalan' şarkısına farklı yorum
Kampta ‘Ölüm Zamanı'
Utangaç Oğuzhan Koç
Onur Saylak 'Uysallar'ı yönetecek
'Adımı söylemelerini beklerdim'
Saba Tümer çocuklar için masal anlatacak
Ceyda Düvenci'den olay itiraf: Yılın ilk üç günü ağladım
Şeyma Subaşı'na sevgilisinden milyonluk hediyesi
15 Ocak 2021 Cuma 20:01:00 - Güncelleme:16 Ocak 2021 Cumartesi 17:57:00

Issız adada karantina

ABONE OL

Koronavirüsten korunmak için memleketi Tunceli'ye giden Onur Demir, Keban Baraj Gölü'ndeki adacığa yerleşti. Teknede yaşamını sürdüren genç adam, balık tutarak karnını doyuruyor, kitap okuyarak zaman geçiriyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul’a yerleşen Onur Demir (25), pandemi sürecinde insan kalabalığından kaçarak, anne ve babası ile kardeşinin yaşadığı memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyüne yerleşti. İhtiyaç kredisiyle tekne satın alan Demir, burada balıkçılık yapmaya başladı.

KORONAVİRÜS RİSKİ YOK

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte balıkçı teknesiyle Keban Baraj Gölü’ne ağ seren Demir, gün içinde bu ağları sudan çıkararak, balık yakalıyor. İşi bittiğinde barajın ortasındaki adacığa teknesini yanaştıran Demir, avladığı balıklardan yiyerek yaşamını sürdürüyor. Teknede yaşayan Demir, “Koronavirüsten uzak mutluyum” diyor.

KAFAM ÇOK RAHAT

Pandemi sürecinde sürekli adacıkta ve teknede zaman geçirdiği için çok rahat olduğunu söyleyen Onur Demir, "Sürekli teknedeyim. Koronavirüsten hiç etkilenmedim. Kafam çok rahat bu konuda. Bu adacığa geliyorum. Burada balığımı pişiriyorum, kitabımı okuyorum ve teknede kalıyorum” dedi.

Adacığın güzelliklerine değinen Demir, büyük şehirlerde zorlu işlerde çalışmaktansa barajın ortasında kendi işini yapmanın daha keyifli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yaz aylarında balık daha çok verimli, kış aylarında ise çok zor oluyor ve balık çok az çıkıyor. Yaz aylarında 100 kilo yakalarken kış aylarında 40 kiloya kadar düşebiliyor. İstanbul’da zorlu ve sıkıntılı işleri bıraktıktan sonra burada tekne alarak kendi işimi yapmam benim için bu koronavirüs salgın sürecinde çok olumlu oldu. Hatta büyük şehirlerdeki arkadaşlarım bana bu süreçte hiç etkilenmediğimi ve çok şanslı olduğumu söylüyorlar. Benim hayalim, daha büyük ve lüks bir tekne alarak daha iyi ağlarla daha çok balık yakalamak. Bende manevi bir değere sahip olan bu adaya küçük de olsa bir kulübe tarzında ev yapmak isterim. Burası martıların ve ördeklerin olduğu çok güzel bir yer. Buranın suyu pırıl pırıl. Yaz aylarında burada çok yüzüyordum. Sürekli burada olduğum için de buraya çok alıştım."

Etiketler : ada karantina koronavirüs pandemi
Hera Aslan'dan detoks sonrası şehre dönüş

Hera Aslan'dan detoks sonrası şehre dönüş
Chloe Loughnan koronavirüse yakalandı

Chloe Loughnan koronavirüse yakalandı
Kubilay Aka'dan sürpriz ziyaret

Kubilay Aka'dan sürpriz ziyaret
Eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun iddialarına bakın ne yanıt verdi

Eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun iddialarına bakın ne yanıt verdi
Ezgi Mola Bir dost daha sahiplendik

Ezgi Mola Bir dost daha sahiplendik
Derya Tuna pandemi döneminde mutfağa sardı

Derya Tuna pandemi döneminde mutfağa sardı
Kenan Doğulu'dan jet hızıyla alışveriş

Kenan Doğulu'dan jet hızıyla alışveriş
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan evlilik adımları

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan evlilik adımları
Kutsi'den ayrılan Feyza Çıpa için aşk bitti, sıra işte

Kutsi'den ayrılan Feyza Çıpa için aşk bitti, sıra işte

EN ÇOK OKUNAN HABERLER