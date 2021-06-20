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20 Haziran 2021 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 18:30:00

İneklerin duş keyfi

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Antalya'da 4 bin inekli süt üretim çiftliğindeki inekler, sıcak havalarda duşlama sistemiyle ıslatılıp dev pervanelerle serinletiliyor.

Antalya'da 4 bin inekli süt üretim çiftliğindeki inekler, sıcak havalarda duşlama sistemiyle ıslatılıp dev pervanelerle serinletiliyor. Duşlama sistemiyle ahırın ısısı 20 dereceye kadar düşürülürken, sistem çalışınca ineklerin fıskiyeler önünde kıpırdamadan dakikalarca bekledikleri görüldü.

Antalya'da yaz mevsiminin gelişiyle birlikte sıcak hava etkili olmaya başladı. Gün içerisinde zaman zaman hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkmasına yüzde 75-80'leri gören nem oranı da eklenince, sıcaklık daha yüksek hissediliyor. Sıcak havada insanlar deniz, park ve mesire alanlarında vakit geçirip serinliyor. Sıcak hava, hayvanları da olumsuz etkiliyor.

İNEKLER İÇİN DUŞLAMA SİSTEMİ

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4 bin inekle süt üretimi yapılan tesiste, sıcak günler için özel duşlama sistemi kuruldu. İneklerin yemlenmesinden temizliğine, sağımından bakımlarına kadar ileri teknoloji kullanılan bu tesiste, ahırların ısısı inekler için en uygun değer olan 20-25 derecede tutulmaya çalışılıyor. Sıcaklığın yüksek olduğu günlerde her inek, birer fıskiye ile duşlama usulü ıslatılıyor. Rüzgar etkisi için de ahırdaki dev pervaneler kullanılıyor.

Her bir ineğin günlük ortalama 30 litre süt verdiğini belirten tesisin genel müdürü Zafer Aslan, günde 30 ton sütü piyasaya sunduklarını söyledi. Antalya'nın aşırı sıcak olması nedeniyle süt besiciliği için zor bir lokasyon olduğunu anlatan Aslan, "Yüksek rakımlı ilçeler daha elverişli. Ancak tesisimiz burada olduğu için sıcakla da baş etmeye çalışıyoruz. Hayvanların refahı için tedbirler alıyoruz. İnekler -25 ile +20 derece arasını seviyor. 25 derecenin üzerinde bu hayvanlar strese giriyor ve yem yemiyor. Haliyle süt verimimiz azalıyor. Bu sorunu da duşlama sistemiyle çözüyoruz. İşe de yarıyor. İnekler duşlama başlayınca kıpırdamadan öylece fıskiyenin altında bekliyor" dedi.

Etiketler : İneklerin duş keyfi antalya duş inekler Zafer Aslan
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